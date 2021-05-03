Ankara'da savcılıktan istifa eden ve kartını iade etmeyen savcının trafik cezası ödemediği ortaya çıktı
Ankara'da istifa ettikten sonra hakim-savcı kimlik kartını iade etmeyen eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Üzümcü'ye, kartını kullanarak trafik cezasını ödemediği gerekçesiyle 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara'da istifa ettikten sonra hakim-savcı kimlik kartını iade etmeyen eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Üzümcü'ye, kartını kullanarak trafik cezasını ödemediği gerekçesiyle 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Üzümcü otomobilini 13 Eylül'de Ankara'da park yasağı olan bölgeye park ettikten sonra aracı çekilerek Balgat Yediemin Otoparkı'na götürüldü. Aracı için otoparka giden Bülent Ü., hakim-savcı kimlik kartını göstererek ücret ödemeden otomobilini alarak otoparktan çıktı. Otopark görevlileri Bülent Üzümcü'nün hareketlerinden şüphelenerek durumu Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bildirdi.
KARTINI İADE ETMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Otopark görevlilerinin durumu HSK'ya bildirmesi üzerine Genel Sekreterlik tarafından idari soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmada Bülent Üzümcü'nün 21 Eylül 2017'de meslekten istifa ettiği, istifanın ardından 1 haftalık süre içerisinde teslim etmesi gerek hakim-savcı kimlik kartını ise teslim etmediği ortaya çıktı. Genel sekreterlik idari soruşturma sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunması üzerine eski savcı Bülent Üzümcü hakkında soruşturma başlattı.
'KARTIMI HATIRA OLARAK SAKLADIM'
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Bülent Üzümcü olay gerçekleştiği günde arabasının haksız yere çekildiğini, aracını almak için otoparka gittiğinde orada bulunan görevlilerle tartıştığını öne sürdü. Üzümcü, otopark görevlilerine eski cumhuriyet savcısı olduğunu söyledikten sonra kendisine dalga geçer gibi davrandıklarını iddia etti. Park ücretini kredi kartıyla ödeyip oradan ayrıldığını belirten eski savcı istifasının ardından teslim etmesi gereken kimlik kartını ise hatıra olarak sakladığını öne sürdü. Üzümcü, 14 Eylül 2020'de HSK'ya giderek kartı teslim etmek istediğini ancak kendisini Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirdiklerini, o gün uçağı olması nedeniyle kartı teslim edemediğini ifade etti.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında Bülent Üzümcü hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Yargıtay kararına yer verilerek, hakim ve cumhuriyet savcılarının 2918 sayılı kanuna aykırılık oluşturan eylemlerinin 2802 sayılı kanunun 93. maddesi kapsamında kişisel suç oluşturacağı bildirildi. Bülent Üzümcü'nün amacıyla haksız yere uhdesinde bulundurduğu meslek kimlik kartını ibraz etmesinin resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğu kaydedildi. Üzümcü, hakkında hazırlanan iddianame kapsamında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan önümüzdeki günlerde Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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