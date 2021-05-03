Ankara'da savcılıktan istifa eden ve kartını iade etmeyen savcının trafik cezası ödemediği ortaya çıktı

'KARTIMI HATIRA OLARAK SAKLADIM'

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Bülent Üzümcü olay gerçekleştiği günde arabasının haksız yere çekildiğini, aracını almak için otoparka gittiğinde orada bulunan görevlilerle tartıştığını öne sürdü. Üzümcü, otopark görevlilerine eski cumhuriyet savcısı olduğunu söyledikten sonra kendisine dalga geçer gibi davrandıklarını iddia etti. Park ücretini kredi kartıyla ödeyip oradan ayrıldığını belirten eski savcı istifasının ardından teslim etmesi gereken kimlik kartını ise hatıra olarak sakladığını öne sürdü. Üzümcü, 14 Eylül 2020'de HSK'ya giderek kartı teslim etmek istediğini ancak kendisini Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirdiklerini, o gün uçağı olması nedeniyle kartı teslim edemediğini ifade etti.