Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak'ın kuzeyinde
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'la Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde denetlemede bulundu. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Tüm inlerine girdik" dedi. Bakan Hulusi Akar operasyonlarda öldürülen terörist sayısını da açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarılı şekilde devam ettiğini belirterek, şu ana kadar 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile 2'nci Hudut Bölük Komutanlığının Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.
Birliğin şeref defterini imzalayan Akar, Bölük Komutanı'na Türk bayrağını teslim etti.
Üs bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulunan Akar'a, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk tarafından bölgede icra edilen Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili brifing verildi.
Akar ve beraberindekiler, daha sonra Mehmetçikle iftar yaptı.
Üs bölgesinde görev yapan askerlere hitap eden Akar, şunları söyledi:
"Burada çok önemli görevler yapıyorsunuz. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız."
YERLİ VE MİLLİ VURGUSU
Yürüttükleri mücadelenin sadece ve sadece teröristlere karşı olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:
"Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Tek hedefimiz terörü bitirmek, en son teröristi etkisiz hale getirmek. Dolayısıyla Türklerin, Kürtlerin, Arapların burada yaşayan tüm insanların kardeş olduğunu, her birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğunu unutmayacağız. Yaptığımız çalışmaları buna göre yapacağız, buna göre sonlandıracağız.
Sizin burada yaptığınız operasyonların başarılı olması için bir taraftan eğitimlerimiz, atış faaliyetlerimiz, tatbikatlarımız devam ederken, diğer taraftan da elinizdeki silahların, araç ve gereçlerin en üstün teknolojiye sahip olması için de gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve milli savunma sanayi hamlesiyle elimizdeki silahların, araç ve gereçlerin yüzde 70'i yerli ve milli oldu. İnşallah bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek ve çok daha ileri seviyelere gidecek, bütün silahlarımız, araç ve gereçlerimiz yerli ve milli olacak."
Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahı Kuvvetlerinin haklı mücadelesini gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında sürdürmeye devam ettiğini bildirerek, şöyle konuştu:
"Bu mücadeleyi, Azerbaycan'da, Libya'da, Afganistan'da, Kosova'da, Sudan'da yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız hem de dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında onların yanında olacağız. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Türkiye'nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, alaka ve menfaatlerini de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde geri adım atmadan sonuna kadar korumaya, kollamaya devam edeceğiz."
Türkiye'nin egemenliği ve bağımsızlığının kendileri için esas olduğuna işaret eden Bakan Hulusi Akar, şöyle devam etti:
"Şu anda yurt içinde yurt dışında, karada, denizde ve havada, sizler gibi yoğun bir şekilde görevi başında olan tüm Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına kazasız belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Hepinizin tek tek alınlarından öpüyorum. Anne ve babalarınıza selamlarımızı söyleyin, onlara şükranlarımızı iletin. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı da şimdiden şahsım ve komutanlarınız adına kutluyorum. Hepinize iyi bayramlar."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
- ALES'te kalem silgi verilecek mi? 2021 ALES sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? Gerekli belgeler...
- ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 ALES sınav süresi ne kadar? ALES oturumu kaç dakika?
- Son dakika: Evde bakım maaşı bayram öncesi yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı?
- MEB'den yaz tatili için flaş açıklama! 2021 okullar ne zaman kapanacak? 3 ay yaz tatili ne zaman başlayacak?
- MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...
- Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...
- Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Tam kapanmada yasağı delenler kaç para ceza ödeyecek? Tüm detaylar...
- Tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...
- 2 Mayıs ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Adaylar kısıtlamadan muaf mı?
- 1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2021: En anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları