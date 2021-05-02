AK Partili Vahit Kiler 3. kez koronavirüse yakalandı!

AK Parti Bitlis Milletvkeili Vahit Kiler'in 3 kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ayrıca Kiler'in babası da virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İLK KEZ GEÇEN MAYIS AYINDA OLDU

Bugüne kadar 160'ın üzerinde milletvekili Kovid-19'a yakalandı. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise üç kez koronavirüsle mücadele etti. Kiler ilk kez geçen yıl mayısta korona oldu, hastalığı hafif atlattı.