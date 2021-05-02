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AK Partili Vahit Kiler 3. kez koronavirüse yakalandı!

'de 160'ın üzerinde milletvekili koronavirüse yakalandı. Milletvekili koronavirüsle mücadelesi en zorlu geçen siyasilerden biri oldu. Vahit Kiler, ikişer aylık arayla üç kez Kovid 19’a yakalandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.05.2021
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AK Partili Vahit Kiler 3. kez koronavirüse yakalandı!

Milletvkeili 'in 3 kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ayrıca Kiler'in babası da virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İLK KEZ GEÇEN MAYIS AYINDA OLDU

Bugüne kadar 160'ın üzerinde milletvekili Kovid-19'a yakalandı. Milletvekili Vahit Kiler ise üç kez koronavirüsle mücadele etti. Kiler ilk kez geçen yıl mayısta korona oldu, hastalığı hafif atlattı.

ANNE VE BABASINDAN KAPTI ÇOK AĞIR ATLATTI

2 ay sonra Kovid-19 testi tekrar pozitif çıkan Kiler, hastalıktan yine hafif semptomlarla kurtuldu. Kiler'e Kovid-19'la ikinci mücadelesinden iki ay sonra üçüncü kez virüs bulaştı. Kiler, bu kez anne ve babasından kaptığı hastalığı çok ağır atlattı.

BABASINI KORONADAN KAYBETTİ

Bu süreçte Kovid-19 tedavisi gören babası 'i de kaybeden Vahit Kiler'in vücudunda 3'üncü kez hastalığa yakalanmasından sonra yeterli antikor oluştuğu tespit edildi. Kiler, son hastalanmasının üstünden 6 ay geçtiği için aşısını da yaptırdı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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