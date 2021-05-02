AK Partili Vahit Kiler 3. kez koronavirüse yakalandı!
TBMM'de 160'ın üzerinde milletvekili koronavirüse yakalandı. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler koronavirüsle mücadelesi en zorlu geçen siyasilerden biri oldu. Vahit Kiler, ikişer aylık arayla üç kez Kovid 19’a yakalandı.
AK Parti Bitlis Milletvkeili Vahit Kiler'in 3 kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ayrıca Kiler'in babası da virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İLK KEZ GEÇEN MAYIS AYINDA OLDU
Bugüne kadar 160'ın üzerinde milletvekili Kovid-19'a yakalandı. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise üç kez koronavirüsle mücadele etti. Kiler ilk kez geçen yıl mayısta korona oldu, hastalığı hafif atlattı.
ANNE VE BABASINDAN KAPTI ÇOK AĞIR ATLATTI
2 ay sonra Kovid-19 testi tekrar pozitif çıkan Kiler, hastalıktan yine hafif semptomlarla kurtuldu. Kiler'e Kovid-19'la ikinci mücadelesinden iki ay sonra üçüncü kez virüs bulaştı. Kiler, bu kez anne ve babasından kaptığı hastalığı çok ağır atlattı.
BABASINI KORONADAN KAYBETTİ
Bu süreçte Kovid-19 tedavisi gören babası Hikmet Kiler'i de kaybeden Vahit Kiler'in vücudunda 3'üncü kez hastalığa yakalanmasından sonra yeterli antikor oluştuğu tespit edildi. Kiler, son hastalanmasının üstünden 6 ay geçtiği için aşısını da yaptırdı.
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