Bakan Varank'tan Babacan'a yanıt: Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için "Fren Ali" demişlerdi." sözlerine Twitter'dan cevap verdi.

Bakan Varank, "Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim.

Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" ifadelerini kullandı.

Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim.



Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın? https://t.co/4XpckNlxls — Mustafa Varank (@varank) May 2, 2021