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Bakan Varank'tan Babacan'a yanıt: Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın

Genel Başkanı 'ın "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi." sözlerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan yanıt geldi. Bakan Varank, "Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Bakan Varank'tan Babacan'a yanıt: Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için "Fren Ali" demişlerdi." sözlerine Twitter'dan cevap verdi.

Bakan Varank, "Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim.

Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" ifadelerini kullandı.

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