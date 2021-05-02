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Son dakika: Atak helikopteri 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri.. tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, helikopterimizle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Son dakika: Atak helikopteri 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 teröristin ATAK helikopteriyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist Atak helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Teröristlere ATAK darbesi TERÖRİSTLERE ATAK DARBESİ

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