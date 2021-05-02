Mehmetçik teröristleri vurdukça ses HDP'den geldi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında teröristleri öldürmesi HDP'yi rahatsız etti. Terör destekçisi HDP, Mehmetçik'in başarılı operasyonları karşısında kaçacak mağaraları bile kalmayan PKK için çağrıda bulundu.
Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı yerlerden biri olan Irak'ın kuzeyinde kahraman Mehmetçiğimizin düzenlediği operasyonlarla bölgenin terörden arındırılma çalışmaları devam ediyor.
Bugün operasyonlarla ilgi biligi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise; Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı şekilde devam ettiğini; şu ana kadar da 44 terörist etkisiz hale getirildiğini de belirtip "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Yürüttükleri mücadelenin sadece ve sadece teröristlere karşı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:
Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Tek hedefimiz terörü bitirmek, en son teröristi etkisiz hâle getirmek. Dolayısıyla Türklerin, Kürtlerin, Arapların burada yaşayan tüm insanların kardeş olduğunu, her birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğunu unutmayacağız.
Yaptığımız çalışmaları buna göre yapacağız, buna göre sonlandıracağız. Sizin burada yaptığınız operasyonların başarılı olması için bir taraftan eğitimlerimiz, atış faaliyetlerimiz, tatbikatlarımız devam ederken, diğer taraftan da elinizdeki silahların, araçların-gereçlerin en üstün teknolojiye sahip olması için de gece gündüz çalışıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve millî savunma sanayi hamlesiyle elimizdeki silahların, araçların-gereçlerin yüzde 70'i yerli ve millî oldu. İnşallah bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek ve çok daha ileri seviyelere gidecek. Bütün silahlarımız, araçlarımız-gereçlerimiz yerli ve millî olacak inşallah."
"DOĞRU YOL OPERASYON DEĞİL..."
Bakan Akar'ın bu açıklamalarından sonra HDP, TSK'nın operasyonlarını, "Doğru yol operasyon değil, barışçıl ve demokratik zemindeki diyalogdur" diyerek eleştirdi.
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