Mehmetçik teröristleri vurdukça ses HDP'den geldi

Bugün operasyonlarla ilgi biligi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise; Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı şekilde devam ettiğini; şu ana kadar da 44 terörist etkisiz hale getirildiğini de belirtip "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız." ifadelerini kullandı.