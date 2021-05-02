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Son dakika: DEAŞ liderinin sağ kolu mahkemeye sevk edildi

Son dakika haberleri... Öldürülen lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin "sağ kolu" ve örgütün sözde "askeri kanat sorumlusu" olduğu iddia edilen uyruklu şüpheli A.S.İ.M tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Son dakika: DEAŞ liderinin sağ kolu mahkemeye sevk edildi

Öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin sağ kolu ve örgütün sözde askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli A.S.İ.M. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ebubekir El-Bağdadi'nin DEAŞ içinde en çok güvendiği isimler arasında gösterilen ve örgüt elebaşının Irak'tan Suriye'ye geçişinde ve Suriye'de yeraltına inerek güvenli bölgelerde gizlenmesinde kritik rol üstlendiği iddia edilen A.S.İ.M, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgusu yapılan A.S.İ.M tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Afganistan uyruklu A.S.İ.M., DEAŞ'a yönelik MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Nisan'da Ataşehir'de kaldığı eve yapılan operasyonla yakalanmıştı.

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