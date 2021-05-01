Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken rapor! Hepsinin tek tek profili çıkarıldı

TESLİM OLMA NEDENLERİ ARASINDA PİŞMANLIK İLK SIRADA

Teslim olan teröristlerin, 143'ünün kuzeni, 87'sinin kardeşi, 18'inin dayısı ve 13'ünün amcasının da örgütte faaliyet yürüttüğü anlaşıldı. Ayrıca 3 teröristin halası ve bir teröristin yeğeninin de örgüt mensubu olduğu belirlendi.

Söz konusu teröristlerin teslim olma nedenlerine ilişkin sonuçlar da paylaşıldı.

Buna göre, örgüt mensuplarının 270'i pişmanlık, 178'i zor şartlar, 151'i örgüt içi baskı, 99'u kaçırılmış olmak, 73'ü aile özlemi, 39'u sağlık sorunları,31'i DEAŞ'a karşı tepkisizlik, 27'si duygusal ilişki ve 11'i inanca saygısızlık gibi nedenlerle örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerden 60'ının ise teslim olma sebebi tespit edilemedi.