Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Azerbaycanlı bakan için taziye mesajı

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Can Azerbaycan'ın Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov kardeşimizin vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Azerbaycan Spor Bakanı görevini 2006 yılından bu yana sürdüren Rahimov, bir süredir ABD'nin New York kentindeki bir hastanenin onkoloji bölümünde kanser tedavisi görüyordu.

Rahimov, aynı zamanda Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı görevini de icra ediyordu.