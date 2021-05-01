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Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da! İnşaat işçilerini selamladı

Son dakika haberine göre Başkan , Küplüce'den geçtiği sırada yol üzerinde bulunan kentsel dönüşüm alanında durdu. Buradaki işçileri selamlayan Başkan Erdoğan daha sonra 'ne geçti.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da! İnşaat işçilerini selamladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da inşaat işçilerini selamladı.

Başkan Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak 'ne geçti.

Erdoğan, Küplüce'den geçtiği sırada yol üzerinde bulunan kentsel dönüşüm alanında durdu.

Buradaki işçileri selamlayan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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