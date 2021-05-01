Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da! İnşaat işçilerini selamladı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Küplüce'den geçtiği sırada yol üzerinde bulunan kentsel dönüşüm alanında durdu. Buradaki işçileri selamlayan Başkan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da inşaat işçilerini selamladı.
Başkan Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, Küplüce'den geçtiği sırada yol üzerinde bulunan kentsel dönüşüm alanında durdu.
Buradaki işçileri selamlayan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
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