Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan 1 Mayıs'ı resmi tatil olarak AK Parti'nin ilan ettiğini dile getirirken, "Bu bizim işçi ve emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...