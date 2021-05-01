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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan 1 Mayıs'ı resmi tatil olarak AK Parti'nin ilan ettiğini dile getirirken, "Bu bizim işçi ve emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...