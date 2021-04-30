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Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu Karadağlı mevkidaşı Djordje Raduloviç ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Raduloviç'in görüşmesinde, ikili ilişkiler ve 'da iş birliği ele alındı.

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Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu Karadağlı mevkidaşı Djordje Raduloviç ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Raduloviç'in görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Balkanlar'da iş birliği ele alındı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Raduloviç ile en son 22 Mart'ta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Brüksel'de bir araya gelmişti.

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