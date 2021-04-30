30 Nisan 2021, Cuma
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Tam kapanmada Cuma namazı kılınacak mı? Camiler açık mı?

Son dakika haberine göre; 17 gün sürecek olan tam kapanmanın ilk gününde ve 'ndan namazına ilişkin açıklamalar geldi.

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Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Tam kapanmada Cuma namazı kılınacak mı? Camiler açık mı?

namazı ve camilere gitmek konusundaki sorulara ilişkin son dakika haberi: ve 'ndan gelen açıklamalar "Cuma namazına gitmek serbest mi?" sorusunu cevaplandırdı. bugün tam kapanma uygulamasının ilk sabahına uyandı 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de tam kapanma devam edecek. İlk günün Cuma'ya denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlığı iletişim hatlarına tam kapanma sürecinde camilerin açık olup olmayacağına ilişkin soruları ve "Bugün Cuma namazı kılınacak mı?" sorularını yöneltti.

VATANDAŞLAR İLETİŞİM HATLARI ÜZERİNDEN SORDU: Bugün camiler açık mı ve Cuma namazı kılınacak mı? Cumaya gitmek yasak mı? Cuma namazı için izin istemek gerekiyor mu?

TERAVİHLER CAMİDE KILINAMIYOR

Koronavirüs salgını sebebiyle teravih namazları camilerde kılınamıyor. Vatandaşlar tam kapanma süresince Cuma namazlarının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Peki, camiler tam kapanmada açık mı?

BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

, tam kapanma sürecinde cuma namazlarının sıkı tedbirler eşliğinde kılınacağını söyledi. Erbaş, "Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah" dedi.

İçişleri Bakanı ise yaptığı açıklamada vatandaşların evlerine en yakın camiye gidebileceklerini ifade etmişti.

Tam kapanmada camiler açık mı? TAM KAPANMADA CAMİLER AÇIK MI?

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