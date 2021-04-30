Son dakika | 3T formülü FETÖ'nün sonunu getirecek

81 İLE YAYILDI

Özellikle TSK içindeki yapılanmaya ilişkin en önemli sorun, bu kişilerin kendini çok iyi sakladığı için örgüt ile herhangi bir fiziki bağlantılarının ortaya çıkartılamamasıydı. Örgüt üyelerinin, "abiler" olarak bilinen grupla iletişimlerinin kayıt altına alınamaması için bağlantıyı ankesörlü telefonlarla sağladığının fark edilmesinin ardından telefon kayıtları titizlikle incelenince birçok örgüt üyesi deşifre oldu.

Birkaç haftadır arka arkaya yapılan FETÖ operasyonlarında da ankesörlü telefonlar üzerinde yapılan incelemeler etkili oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir için yapılan ankesörlü telefon taraması Türkiye geneline yayıldı ve 81 ildeki ankesörlü telefon kayıtları teker teker incelendi.