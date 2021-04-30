Son dakika | 3T formülü FETÖ'nün sonunu getirecek
Son dakika haberi... FETÖ ile mücadelede örgüte göz açtırmayan hükümet, terörist yapılanmayı bitirmek için gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor. FETÖ’nün kripto yapılanması, 81 ildeki ankesörlü telefonlarda “Tara, tespit et, temizle” parolası ile yapılan incelemelerle birer birer deşifre ediliyor.
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Son dönemde, FETÖ üyelerinin özellikle ankesörlü telefonlar ve ardışık telefon görüşmeleriyle ilgili daha önce Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde yapılan taramalar Türkiye geneline yaygınlaştırılınca çok sayıda kripto FETÖ'cü tespit edildi.
"Tara, tespit et, temizle" adı verilen 3T formülüne göre düğmeye basan güvenlik güçleri, peş peşe operasyonlar yapmaya başladı. Son kripto FETÖ'cü temizlenene kadar operasyonlara aralıksız devam edilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Merkezi'ne, son dönemde TSK içindekiler başta olmak üzere kripto FETÖ'cülerle ilgili arka arkaya yapılan operasyonlarla ilgili detayların da yer aldığı bir rapor sundu.
Operasyonlar ve güvenlik konusunda kapsamlı bilgilerin yer aldığı rapor, son dönemde özellikle TSK içindeki FETÖ'cü yapılanmaya yönelik artan operasyonların perde arkasını ortaya koydu. 15 Temmuz sonrasında FETÖ yapılanmasının çökertilmesinde en önemli sorunlardan biri kripto FETÖ'cüler oldu.
81 İLE YAYILDI
Özellikle TSK içindeki yapılanmaya ilişkin en önemli sorun, bu kişilerin kendini çok iyi sakladığı için örgüt ile herhangi bir fiziki bağlantılarının ortaya çıkartılamamasıydı. Örgüt üyelerinin, "abiler" olarak bilinen grupla iletişimlerinin kayıt altına alınamaması için bağlantıyı ankesörlü telefonlarla sağladığının fark edilmesinin ardından telefon kayıtları titizlikle incelenince birçok örgüt üyesi deşifre oldu.
Birkaç haftadır arka arkaya yapılan FETÖ operasyonlarında da ankesörlü telefonlar üzerinde yapılan incelemeler etkili oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir için yapılan ankesörlü telefon taraması Türkiye geneline yayıldı ve 81 ildeki ankesörlü telefon kayıtları teker teker incelendi.
DEVAMI GELECEK
Uzun süredir devam eden bu çalışma sonrasında birçok kişinin isimlerine ulaşıldı ve düğmeye basıldı. Türkiye genelinde yapılan operasyonlar ile kripto FETÖ'cüler tek tek yakalandı. Operasyonların bu araştırmalar neticesinde süreceği kaydedildi.
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