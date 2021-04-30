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Yüz binlerce lira harcanan ilçe stadı 1 ayda kullanılamaz hale geldi

tarafından yüz binlerce lira verilerek yapılan 1 ayda zeminde oluşan tahribatla eski haline döndü. Belediye Başkanı ’nın uluslararası standartlara uygun diye övdüğü stadın koşu ve yürüyüş pistinin kullanılamaz hale gelmesi tepkilere neden oldu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Yüz binlerce lira harcanan ilçe stadı 1 ayda kullanılamaz hale geldi

tarafından yüz binlerce liraya yapılan koşu ve yürüyüş pistinin son görüntüsü eleştirilerin hedefi oldu.

'de geçtiğimiz Mart'ta açılan ilçe stadının zemininde oluşan tahribat tepkilere neden oldu.

Gaziemir Belediye Başkanı tesisi uluslararası standartlara göre diye övmüş Başkanı 'e övgüler dizmişti. Ancak 1 ay bile dayanamayan zeminin görüntüsü söylenenle uyuşmadı.

YENİLEME İŞİNİ DAHİ BECEREMEDİLER"

Yaşanan duruma tepki gösteren Gaziemir Grup Başkan Vekili , "1 aylık kullanım sonucu eski haline dönen zemin kaplamaları bizleri şoke etti. Gerek seçilen malzeme, gerekse kötü işçilik kaynaklı bu durum halkımızı çok üzmüştür. Halil arda 2 yıldır Gaziemir'e hiçbir yeni tesis kazandırmadığı ve hiçbir yapım ihalesine çıkmadığı gibi, Büyükşehir destekli yapabildiği yenileme işini dahi eline yüzüne bulaştırmıştır.

Bu zemin kaplamasının 25 derece sıcaklık üzeri havada ve nemsiz ortamda uygulanması gerekirken, iş bilmez belediyemiz kış şartlarında düşük sıcaklık ve nemli ortamda bu uygulama yapılmasına müdahale etmeyerek bu sonucun paydaşı olmuştur. Beceriksiz ve deneyimsizliğin zirve yaptığı bu işin, tüm zeminin kazınarak yapılması gerekmektedir. Aksi halde bugün yama yapılan yerler dışındaki alanlarda da aynı hasarın gerçekleşmesi kaçınılmazdır" diye konuştu.

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