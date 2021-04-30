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Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret sosyal medyadan hakaret etmişti! İkinci kez gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre 'da sosyal medya üzerinden Başkan 'a hakaret ettiği gerekçesiyle ikinci kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret sosyal medyadan hakaret etmişti! İkinci kez gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce paylaşımların Ahmet C'ye ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Salıverilmesinin ardından sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlara devam ettiği belirlenen şüpheli, bir gün sonra yeniden gözaltına alındı.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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