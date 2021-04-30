Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Buradan Karacaahmet Mezarlığı'na geçen Başkan Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.
Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan evinin yakınında bulunan Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.
Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.