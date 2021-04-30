30 Nisan 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Başkan , cuma namazını 'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Buradan 'na geçen Başkan Erdoğan, annesi ve babası 'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan evinin yakınında bulunan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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