30 Nisan 2021, Cuma
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "ele geçirildi" dedi ve miktarı duyurdu

İçişleri Bakanı , 'ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında 221 kilo ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Soylu paylaşımında "Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun" dedi.

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Giriş Tarihi: 30.04.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ele geçirildi dedi ve miktarı duyurdu

Bakan Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice Tepe Köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilo toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun." ifadesini kullandı.

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