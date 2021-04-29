Özel güvenlik yasaktan muaf mı? Tam kapanmada güvenlik görevlileri sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Tam kapanmada özel güvenlik çalışacak mı? İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tam kapanma süecinde genelgede belirtilen muaf yerler ve kişiler haricinde tüm iş yerleri kapalı olacak. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de özel güvenlik oldu. Peki, özel güvenlik yasaktan muaf mı? Tam kapanmada güvenlik görevlisi sokağa çıkma yasağından muaf olacak mı? İşte ayrıntılar...

ÖZEL GÜVENLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ YASAKTAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler listesinde özel güvenlik ve güvenlik görevlisinin yasaktan muaf olduğu açıklandı.

* Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

* İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.)

tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

İşte tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler: