İnşaat işçileri yasaktan muaf mı? Tam kapanmada inşaat işçileri sokağa çıkma yasağında çalışacak mı?

İnşaat işçileri yasaktan muaf mı? Yurt genelinde kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçildi. 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak sokağa çıkma yasağı süresince, genelgede belirlenen muaf yerler ve kişiler haricinde tüm iş yerleri kapalı olacak. Peki, inşaat işçileri yasaktan muaf mı? Tam kapanmada inşaat işçileri sokağa çıkma yasağında çalışacak mı?İşte cevaplar...

İNŞAAT İŞÇİLERİ YASAKTAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişilerin listesinde inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanların kısıtlamadan muaf olacağı duyuruldu.

İşte tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler: