29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mehmetçik destan yazıyor! Tunceli'de teröristlerce kullanılan 8 sığınak imha edildi

Mehmetçik destan yazıyor! Tunceli'de teröristlerce kullanılan 8 sığınak imha edildi

'nin ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen kapsamında 8 sığınak imha edildi. Güvenlik güçlerince teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
ABONE OL
Mehmetçik destan yazıyor! Tunceli'de teröristlerce kullanılan 8 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipleri, kapsamında kırsalında arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Güvenlik güçlerince arazide yapılan aramada, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 8 sığınak tespit edildi.

İmha edilen sığınaklardaki aramada 50 metre dağcı ipi, sırt çantası, uyku tulumu, 30 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

HDP ve PKK için hesap vakti! HDP VE PKK İÇİN HESAP VAKTİ!
Operasyondan yeni görüntüler yayınlandı OPERASYONDAN YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
Teröristlerin telsiz konuşmaları deşifre oldu TERÖRİSTLERİN TELSİZ KONUŞMALARI DEŞİFRE OLDU
Kırmızı bültenle aranıyordu! Yok edildi KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU! YOK EDİLDİ
Suriye'de ABD ve Rusya'nın güç savaşı! SURİYE'DE ABD VE RUSYA'NIN GÜÇ SAVAŞI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA