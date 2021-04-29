Son dakika: Bolu Dağı Tüneli kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden kapalı? Trafik durumu nedir?

Bölgedeki trafik akışı, drone ile görüntülendi. Öte yandan otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşanıyor. Ekipler sürücüleri, diğer güzergahlara yönlendiriyor.

Otogara akın eden yolcular mecburiyetten gittiklerini belirtiyor. İzmir Dikili'deki yazlığına giden Mehpare Korkmaz, "Yasak olmasa belki birkaç gün sonra giderdim de yasak olduğu için biraz daha erkene aldım" dedi. Aydın Nazilli'ye giden Semra Şahbaz, İstanbul'da bir süredir oğlunun yanında kaldığını belirterek, "Baya önce gelmiştik şimdi dönüyoruz" diye konuştu. Kastamonu'ya giden İsmail Kartal, "Yollar kalabalık ama son gün mecburiyetten gidiyoruz. Pandemi işte burası zaten sıkıntı, her yer sıkıntı artık, onun için memlekete gidiyoruz" şeklinde konuştu.