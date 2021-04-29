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Son dakika: Bolu Dağı Tüneli kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden kapalı? Trafik durumu nedir?

Son dakika... Tüneli kapatıldı mı? Tam kapanma kararının ardından 'dan 'ya doğru göç devam ederken, 'nde yoğunluk dikkat çekti. Tünel içerisinde yoğunluk başladığı için istikametinde trafik saat 09.30 ve 11.15 sıralarında kontrollü olarak kapatıldı. Ekipler sürücüleri, diğer güzergahlara yönlendiriyor.

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Son dakika: Bolu Dağı Tüneli kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden kapalı? Trafik durumu nedir?

Tam kapanma kararının duyurulmasının ardından yola çıkanlar, 'dan 'daki memleketlerine gitmeye başladı.

Bu akşam başlayacak 17 günlük kısıtlama öncesi yola çıkan sürücüler, mevkisinde yoğunluğa neden oldu.

Yolun yönünde trafik artarken, İstanbul yönü ise boş kaldı. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK DURDURULDU

Ankara istikameti, 09.30'daki kontrollü trafiğe kapatılışın ardından saat 11.15'te bir kez daha trafiğe kapatıldı. Yoğunluğun azalmasının ardından Ankara istikameti tekrar trafiğe açılacak.

ANADOLU OTOYOLU'NDA "TAM KAPANMA" ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların memleketlerine gitmek için yolculukları sürüyor.

Sürücüler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve kavşağı kesiminde yoğunluğa neden oluyor. Araç yoğunluğu ve hasarlı trafik kazalarının da etkisiyle güzergahta ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede, trafik ve ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki trafik akışı, drone ile görüntülendi. Öte yandan otoyolun kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşanıyor. Ekipler sürücüleri, diğer güzergahlara yönlendiriyor.

Otogara akın eden yolcular mecburiyetten gittiklerini belirtiyor. İzmir Dikili'deki yazlığına giden Mehpare Korkmaz, "Yasak olmasa belki birkaç gün sonra giderdim de yasak olduğu için biraz daha erkene aldım" dedi. Aydın Nazilli'ye giden Semra Şahbaz, İstanbul'da bir süredir oğlunun yanında kaldığını belirterek, "Baya önce gelmiştik şimdi dönüyoruz" diye konuştu. Kastamonu'ya giden İsmail Kartal, "Yollar kalabalık ama son gün mecburiyetten gidiyoruz. Pandemi işte burası zaten sıkıntı, her yer sıkıntı artık, onun için memlekete gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"ARABALAR HEP İLAVE"

Otobüs firmaları yetkilileri yoğunluğun bayram öncesi gibi olduğunu, ek seferler konulduğunu ve bilet sistemlerinin de sıkıntılı çalıştığını belirtti. Otobüs şoförü Yılmaz Şahin, "Daha önceki yıllarda bayramlardaki yoğunluğu yaşıyoruz şu anda otogarlarda ve otobanda. Özellikle İstanbul'dan şimdi çıkış çok kalabalık. Şu anda sistemlerde sıkıntılı biraz, ek seferlerde duruma göre değerlendiriliyor, yolcu durumuna göre değerlendiriliyor" dedi.

Otobüs firması yetkilisi Metin Tuğrul ise "Kalabalık çok yoğun, arabalar hep ilave, bizim 3 tane Adana, 6 tane İstanbul arabası vardı ilave, çok yoğunluk var" şeklinde konuştu.

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi son gün yola çıkanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un pek çok noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu. Sabah saatlerinde bazı araçların arızalanarak, yolda kalması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk ise artarak devam ediyor.

"SON GÜNE KALDIK"

Ailesiyle tam kapanma öncesi Konya'ya gittiklerini söyleyen Ahmet Çandar, "Konya'ya gitmeye çalışıyoruz. 1,5-2 saat oldu pek yol alamadık. İnşallah yasak başlamadan kazasız belasız gidebilirsek ne mutlu bize. İşler vardı anca ayarladık son güne kaldık. Dükkanı kapattık gidiyoruz. Ortalama 9 saat yolumuz var ama böyle giderse zor. Herkes yollarda" dedi.

"NORMALDE BU TARİHLERDE GİTME PLANI YOKTU"

İbrahim Esin ise, "Yolculuğumuz fazla uzağa değil İzmit'e gidiyoruz. Orada bahçe tarzı bir yerimiz var 17 günü öyle değerlendireceğiz. Navigasyon 1,5 saat gösteriyor ama yolun durumu biraz sıkıntılı. Biraz kaçma gibi görünüyor ama İstanbul'dan kurtulma, uzaklaşma diyelim. Normalde bu tarihlerde gitme planı yoktu ama malum kapanmalardan dolayı bu tarihe çekme durumunda kaldık" diye konuştu.

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