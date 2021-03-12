CHP'NİN "YOKSUL EMEKLİ" YALANI ELİNDE PATLADI

CHP, bu konudaki tavrını bir üst seviyeye çıkardı ve genel merkez binasında bir kurguya imza attı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarının da yer aldığı kurgu kapsamında; kürsüde konuşturulan emekli kadın, yoksulluk yaşadığını evine ekmek ve süt alamadığını söyledi.