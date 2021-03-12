CHP'nin "yoksul emekli kadın" tiyatrosu! "Evine ekmek alamıyor" denilen kadının alkol sefasında fotoğrafları çıktı
CHP’nin kameralar önünde sergilediği "yoksul emekli kadın” tiyatrosunun perde arkası ortaya çıktı. “Evine ekmek alamıyor” alamıyor denilen kadının alkol masasında sefa sürdüğü fotoğraflar ifşa oldu.
Dünya çapında kabul gören birçok otorite kurum Türkiye'nin büyüme beklentilerini birbiri ardına revize ederken ve pandemi döneminde yaşanan büyümeyi parmakla gösterirken muhalefet algı çalışmalarından geri durmadı.
Ana muhalefet partisi CHP, büyüme rakamlarına rağmen sistematik olarak insanlara ekonomi üzerinden yalanlar pompalamaya devam etti.
CHP'NİN "YOKSUL EMEKLİ" YALANI ELİNDE PATLADI
CHP, bu konudaki tavrını bir üst seviyeye çıkardı ve genel merkez binasında bir kurguya imza attı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarının da yer aldığı kurgu kapsamında; kürsüde konuşturulan emekli kadın, yoksulluk yaşadığını evine ekmek ve süt alamadığını söyledi.
Aradan saatler geçti ve gerçek ortaya çıktı. Sosyal medya kullancıları, ekmek ve süt alamadığını söyleyen kadının saatler sonra alkol sofralarında çekilen fotoğraflarını karşısında gördü.