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CHP'nin "yoksul emekli kadın" tiyatrosu! "Evine ekmek alamıyor" denilen kadının alkol sefasında fotoğrafları çıktı

’nin kameralar önünde sergilediği " kadın” tiyatrosunun perde arkası ortaya çıktı. “Evine ekmek alamıyor” alamıyor denilen kadının alkol masasında sefa sürdüğü fotoğraflar ifşa oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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CHP'nin yoksul emekli kadın tiyatrosu! Evine ekmek alamıyor denilen kadının alkol sefasında fotoğrafları çıktı

Dünya çapında kabul gören birçok otorite kurum 'nin büyüme beklentilerini birbiri ardına revize ederken ve pandemi döneminde yaşanan büyümeyi parmakla gösterirken muhalefet algı çalışmalarından geri durmadı.



Ana muhalefet partisi , büyüme rakamlarına rağmen sistematik olarak insanlara ekonomi üzerinden yalanlar pompalamaya devam etti.

CHP'NİN "YOKSUL EMEKLİ" YALANI ELİNDE PATLADI

CHP, bu konudaki tavrını bir üst seviyeye çıkardı ve genel merkez binasında bir kurguya imza attı. Genel Başkan 'nun yardımcılarının da yer aldığı kurgu kapsamında; kürsüde konuşturulan emekli kadın, yoksulluk yaşadığını evine ekmek ve süt alamadığını söyledi.

Aradan saatler geçti ve gerçek ortaya çıktı. Sosyal medya kullancıları, ekmek ve süt alamadığını söyleyen kadının saatler sonra alkol sofralarında çekilen fotoğraflarını karşısında gördü.

Ortaya çıkan fotoğraflar, CHP'nin kurgu siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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