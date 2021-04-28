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Türkiye'de ilk olacak! "İnşaat Laboratuvarı Binası" Boğaziçi’nde yükseliyor

’nde inşa edilecek “İnşaat Laboratuvarı Binası”nın temel atma töreni 27 Nisan’da yapıldı. Toplamda 4 bin 700 metrekarelik alana yayılan ve iki bloktan oluşan yapıda, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün Yapı, Zemin ve Malzeme laboratuvarlarıyla ofis ve depolar yer alacak. bloğunda bulunan 19x14,5x13,5 m ölçülerine sahip “strong-wall” ve “strong-floor” test alanı bu ölçülere sahip 'deki ilk laboratuvar olmasıyla dikkat çekiyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Türkiye'de ilk olacak! İnşaat Laboratuvarı Binası Boğaziçi’nde yükseliyor

yeni ve modern bir yapıya kavuşuyor. 27 Nisan'da Rektörü Prof. Dr. , Rektör Yardımcıları Prof. Dr. , Prof. Dr. , Prof. Dr. ; Müdürü Prof. Dr. ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 'ün katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreniyle yapımına başlanan "İnşaat Laboratuvarı Binası" 'nin en büyük ve en modern olacak.

TOPLAM İKİ BLOKTAN OLUŞUYOR
İki bloktan oluşan yapının ofis bloğu 694, yapı laboratuvarı bloğuysa 702 metrekare inşaat oturumuna sahip. Toplam inşaat alanı 4 bin 700 metrekare olan yapıda; ofis bloğu bir bodrum kat, zemin kat ve 3 diğer kattan oluşuyor. Yapı laboratuvarı bloğu ise bir bodrum kat ve 13.50 metre yüksekliğinde bir zemin kattan oluşuyor.

Yapı laboratuvarı bloğunda bulunan 19 x 14,5 x 13,5 m ölçülerine sahip "strong-wall" ve "strong-floor" test alanı bu ölçülere sahip Türkiye'deki ilk laboratuvar olmasıyla dikkat çekiyor.

ÇEVREYE DUYARLI CEPHE KAPLAMASI
Dış cephesinde çevreye duyarlı bir dış cephe kaplama malzemesi ve giydirme cephe sistemleri ile alüminyum doğramalar kullanılacak. Ofis bloğu bodrum katında fonksiyona yönelik depo ve teknik hacimler, zemin katta ve birinci katta ise malzeme ve zemin bölümlerine ait çeşitli laboratuvarlar ve teknisyen odaları bulunuyor. Yapının ikinci ve üçüncü katlarda ise 27 ofis, bir derslik, bir toplantı odası ve bir de oturma alanı bulunuyor.

2021'İN SONUNDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
Yapı Laboratuvarı Binası alüminyum kenet sistem çatı kaplama ve çelik çatı strüktürüne sahip ve ofis bloğu ise teras çatı olarak inşa edilecek. İnşaatın 2021 sonunda tamamlanması planlanıyor.

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