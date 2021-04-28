Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın ettiler!
Son dakika haberine göre; Türkiye 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'da başlayacak olan ve 17 gün sürecek tam kapanmaya geçiyor. Tam kapanma öncesi İstanbul ve büyük kentlerden Bodrum'a adeta akın oldu.
GÜNDEM Sabah
Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.
TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL'DA KAÇIŞ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'dan şehir dışına gidecekler yola çıktı. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Çamlıca Gişeler ve sonrasında trafik yoğunluğu arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.
Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde de trafik artıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.30'da yüzde 54 olarak ölçüldü.
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