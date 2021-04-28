Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın ettiler!

TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL'DA KAÇIŞ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'dan şehir dışına gidecekler yola çıktı. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Çamlıca Gişeler ve sonrasında trafik yoğunluğu arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde de trafik artıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.30'da yüzde 54 olarak ölçüldü.