28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın ettiler!

Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın ettiler!

Son dakika haberine göre; 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'da başlayacak olan ve 17 gün sürecek tam kapanmaya geçiyor. Tam kapanma öncesi ve büyük kentlerden 'a adeta akın oldu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
ABONE OL
Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın ettiler!

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan , 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.

ve büyük kentlerden 'nın ilçesine adeta akın oldu. Kapanma öncesi Bodrum'a giden vatandaşların araçları Bodrum trafiğini kilitledi. Uzun kuyruklar oluşturan araçlar nedeniyle trafik aksadı, Bodrum yolları araçlarla kaplandı.

TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL'DA KAÇIŞ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'dan şehir dışına gidecekler yola çıktı. 'nda istikametine doğru, Çamlıca Gişeler ve sonrasında trafik yoğunluğu arttı. Ankara istikametinde ise ve arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde de trafik artıyor. 'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.30'da yüzde 54 olarak ölçüldü.

“Tam kapanma” göçü! "TAM KAPANMA" GÖÇÜ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA