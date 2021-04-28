Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'de A Haber'de soykırım iddiasında bulunan ABD Başkanı Biden ve muhalefete tepki

ABD NEDEN RAHATSIZ?

ABD'nin Türkiye'nin bölgesel ve küresel olaylarda pozisyon alacak seviyeye gelmesinden rahatsız olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "ABD bu ilişkide Türkiye'yi hep kapsama alanı içinde tuttuğu, fazla hareket kabiliyeti olmayan bir devlet olarak gördü. Türkiye de aslında buna razıydı. Dış politikada çok fazla atak yapmayan, çizilen sınırların dışına çıkmaktan korkandı. Bence bu anlayış artık değişti. Türkiye artık daha aktif rol almaya başladı. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ'da ve küresel olayları fırsata dönüştürerek bir pozisyon almaya başlayan bir Türkiye var. Bu da ABD'yi rahatsız ediyor. Dünya 5'ten büyüktür diyen bir Türkiye var. Bu da ABD ve Batı ittifakını rahatsız ediyor. Bütün medyalarıyla saldırıyorlar, önümüzde bütün engelleri koymaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.