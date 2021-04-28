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Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'de A Haber'de soykırım iddiasında bulunan ABD Başkanı Biden ve muhalefete tepki

Sabah gazetesi yazarı A Haber canlı yayınında 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Biden ve bu skandala destek veren muhalefeti eleştirdi. Türkiye'nin kuşatma altında olduğunu belirten Övür, "Muhalefet Türkiye'nin milli çıkarları açısından duruş sergilemezse onlar için fırsat olur" dedi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'de A Haber'de soykırım iddiasında bulunan ABD Başkanı Biden ve muhalefete tepki

Sabah gazetesi yazarı , A Haber canlı yayınından ABD Başkanı Biden'ın soykırım skandalı ve muhalefetin desteğini eleştirdi.

"HEPSİNDE ABD'NİN PARMAĞI VAR"

A Haber'de ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Türkiye'nin kuşatma altında olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin başına gelen her felakette ABD'nin parmağı olduğunu vurgulayan Özvür, "Türkiye ciddi bir kuşatmayla karşı karşıya. Son 5-6 yılında bunu çok yaşadı. İşin özü 2008 sonrasında. AK Parti iktidarıyla ABD arasında bölgeye ve küresel sorunlara ilişkin ortaklık oluşmadı. Bazı alanlarda Türkiye ile ABD'nin çıkarları uyuşmadı. Eskiden de böyleydi. Rahmetli Menderes, dah sonra Demirel'in Sovyetler'e yönelmesi, arkasından Özal'ın zaman zaman bu tür sorunlar yaşamadı. Darbelerimize bakın, Gladyo'ya bakın, Kontrgerilla'ya bakın bütün bunların hepsinde ABD'nin parmağı var." dedi.

ABD NEDEN RAHATSIZ?

ABD'nin Türkiye'nin bölgesel ve küresel olaylarda pozisyon alacak seviyeye gelmesinden rahatsız olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "ABD bu ilişkide Türkiye'yi hep kapsama alanı içinde tuttuğu, fazla hareket kabiliyeti olmayan bir devlet olarak gördü. Türkiye de aslında buna razıydı. Dış politikada çok fazla atak yapmayan, çizilen sınırların dışına çıkmaktan korkandı. Bence bu anlayış artık değişti. Türkiye artık daha aktif rol almaya başladı. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ'da ve küresel olayları fırsata dönüştürerek bir pozisyon almaya başlayan bir Türkiye var. Bu da ABD'yi rahatsız ediyor. Dünya 5'ten büyüktür diyen bir Türkiye var. Bu da ABD ve Batı ittifakını rahatsız ediyor. Bütün medyalarıyla saldırıyorlar, önümüzde bütün engelleri koymaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

MUHALEFETE 'SOYKIRIM' TEPKİSİ

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, ABD'nin oyunana çanak tutan muhalefeti de hedef aldı.

Muhalefetin sözde soykırım açıklamalarına tepki gösteren Övür konuşmasında, "Türkiye kendisinin içinde bulunduğu ittifakı ve dünyadaki gelişmeleri dikkate almak zorundadır. İçerden muhalefetin sesinin yükselmesi gerekiyor. Muhalefet Türkiye'nin milli çıkarları açısından duruş sergilemezse onlar için fırsat olur. Belki de Biden bunu bilerek hareket ediyor. Son mermisidir bu. Bunun arkasından büyük ihtimalle ekonomik saldırılar gelir." ifadelerine yer verdi.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür sözlerineşu ifadelerle devam etti;

"Şimdi Türkiye öyle bir noktaya geldi ki Libya'da Karabağ'da Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'la karşı karşıya geldi. Biden bunu değerlendirecekti. Bu ABD'nin Türkiye'ye bakış siyaseti. Türkiye'yi sıkıştırmak için kullanılan bakış açısı."

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