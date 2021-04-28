Şehit Mehmet Kıvık'ın arkadaşı Samet Poyraz'dan ağlatan mesaj

Samet Poyraz paylaşımında, "Mehmet'in attığı son fotoğraflardı. 'Ağabey uzmanımı kaybettim, yaralılarımız var, hakkını helal et' yazmıştı. Sessiz, vakur, tebessümü yüzünden eksik olmayan heybetli bir dağ idi Mehmet Teğmen. 30 kiloluk çantasına erleri için de litre litre su bağlardı, gocunmazdı. Alçaldıkça yükselen bir yıldızdı yeryüzünde. Cennette bir fazlayız bu gece. Ruhu şad olsun" diye yazdı.