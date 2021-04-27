Son dakika: O sınavlar ertelendi! Adalet Bakanlığı duyurdu
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Açıklamada yeni sınav tarihlerine ilişkin bilgi verilmedi.
Adalet Bakanlığınca 30 Nisan ile 17 Mayıs arasında yapılacağı duyurulan yazılı ve sözlü sınavların ertelendiği bildirildi.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar çerçevesinde, 30 Nisan ile 17 Mayıs arasında gerçekleştirilmesi planlanan sınavlar ertelendi.
Bu kapsamda, hakim ve savcı adaylığı ile icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, Bakanlığın taşra teşkilatındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy-kilo ölçümü, uygulamalı ve sözlü sınavlar başka bir tarihte yapılacak. Yeni sınav tarihleri, Adalet Komisyonları ve Bakanlıkça daha sonra duyurulacak.
Ayrıca Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı da 30 Mayıs'a ertelendi.
TEDBİRLER ARTTIRILDI
Türkiye genelindeki adliyeler ile icra dairelerinde ve Adalet Bakanlığına bağlı tüm birimlerde, 29 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanacak düzenlemeler yapıldı.
Bu kapsamda Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca, Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve bağlı birimlere tedbirlere ilişkin yazılar gönderildi.
Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alındığının belirtildiği yazılarda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda halihazırda uygulanan önlemlere yenilerinin eklendiği bildirildi.
Yazılarda, tedbirlere hassasiyetle uyulması, kamu hizmetlerinin aksamaması şartıyla asgari sayıda personel ile çalışılacak şekilde, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin azami düzeyde uygulanması istendi.
İCRA DAİRELERİNDE SALGIN DÜZENLEMESİ
Adalet Bakanlığı İcra İşleri Başkanlığınca, icra mahkemeleri ve icra müdürlüklerine gönderilen yazıda da asgari düzeyde personelin icra dairesinde hazır bulundurulmasının sağlanması istendi.
Yazıda, icra ve iflas işlemlerinin yerine getirilmesi sırasında icra dairesinde çalışan personel başta olmak üzere hizmet alan tarafların, vekillerin ve üçüncü şahısların birbirleri ile fiziki temasının en aza indirilmesi amacıyla önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.
Yazılarda yeterli personel tarafından zorunlu iş ve işlemlerin tedbirler alınarak yerine getirilmesinde azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği belirtildi.
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