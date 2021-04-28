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Eylem görüntülerinde yer alan 4 DEAŞ’lı Sakarya'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem operasyonlarında bulundukları belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 4 kişi hakkında operasyon başlatıldı. Sakarya emniyeti söz konusu teröristleri yakaladı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Eylem görüntülerinde yer alan 4 DEAŞ’lı Sakarya'da yakalandı

Sakarya'da polis operasyonuyla terör örgütü DEAŞ'ın eylemleri sırasında çekilen videolarda yer alan, Suriye ve Irak uyruklu 4 terörist yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği eylemlerin yer aldığı videolarda görüntüleri tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma yaptı.

Soruşturma kapsamında, eylemlere katıldıkları belirlenen 1'i Suriye ve 3'ü Irak uyruklu olmak üzere 4 terörist gözaltına alındı.

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