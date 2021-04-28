Bakan Pakdemirli açıkladı: Kaz Dağları'ndaki maden bakanlığa devredildi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kaz Dağları'ndaki altın madeninin bakanlığa devredildiğini açıkladı. Bakan Pakdemirli bölgede ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Bayramiçi ilçesinde, Kanadalı Alamos Gold firmasına tahsis edildikten sonra çevre katliamı ile gündeme gelen Kaz Dağları'ndaki maden sahasının, bakanlığa devredildiğini açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Bakan Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
Ali Öztunç, Kaz Dağları'ndaki maden sahası ile ilgili orman izninin hangi gerekçeyle hangi tarihte iptal edildiğini, sahasının rehabilitasyon çalışmaları kapsamındaki yapılan çalışmaları sordu.
"BAKANLIĞIMIZ TASARRUFUNA GEÇMİŞTİR"
Bakan Pakdemirli, CHP'li Öztunç'un soru önergesine verdiği yanıtta, "İlgili orman izni, yenilenmiş ruhsat ile birlikte süre uzatımı için müracaatta bulunulmaması nedeniyle 10 Kasım 2020 tarihinde iptal edilmiştir. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında etüt proje çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığımızın, ağaç dikme seferberliği programı kapsamında maden sahalarının rehabilitasyonu ve yeniden ormana kavuşturulması çalışmaları yer almaktadır. Söz konusu saha geri teslim alınarak bakanlığımız tasarrufuna geçmiştir" dedi.
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