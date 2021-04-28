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Bakan Pakdemirli açıkladı: Kaz Dağları'ndaki maden bakanlığa devredildi

Tarım ve Orman Bakanı , 'ndaki altın madeninin bakanlığa devredildiğini açıkladı. Bakan Pakdemirli bölgede ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılacağını söyledi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Bakan Pakdemirli açıkladı: Kaz Dağları'ndaki maden bakanlığa devredildi

Tarım ve Orman Bakanı , 'nin ilçesinde, Kanadalı firmasına tahsis edildikten sonra çevre katliamı ile gündeme gelen 'ndaki maden sahasının, bakanlığa devredildiğini açıkladı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili , Bakan Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle Başkanlığı'na soru önergesi verdi.



Ali Öztunç, Kaz Dağları'ndaki maden sahası ile ilgili orman izninin hangi gerekçeyle hangi tarihte iptal edildiğini, sahasının rehabilitasyon çalışmaları kapsamındaki yapılan çalışmaları sordu.

"BAKANLIĞIMIZ TASARRUFUNA GEÇMİŞTİR"

Bakan Pakdemirli, CHP'li Öztunç'un soru önergesine verdiği yanıtta, "İlgili orman izni, yenilenmiş ruhsat ile birlikte süre uzatımı için müracaatta bulunulmaması nedeniyle 10 Kasım 2020 tarihinde iptal edilmiştir. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında etüt proje çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığımızın, ağaç dikme seferberliği programı kapsamında maden sahalarının rehabilitasyonu ve yeniden ormana kavuşturulması çalışmaları yer almaktadır. Söz konusu saha geri teslim alınarak bakanlığımız tasarrufuna geçmiştir" dedi.

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