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Son dakika... İncirlik Üssü açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir

Son dakika haberi... MSB Kaynakları: İncirlik Üssü, TSK'ya ait Hava Kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Son dakika... İncirlik Üssü açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir

Son dakika haberi... MSB Kaynakları: İncirlik Üssü, TSK'ya ait Hava Kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir.

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