Türkiye'nin aşı ikna timi dünya basınında övgü aldı
Koronavirüsle mücadelede gösterdiği başarılı performansla dünya çapınca takdir gören Türkiye, bu kez de aşı ikna timiyle gündem oldu. İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye'nin vatandaşların aşı olması için kurduğu aşı ikna timine övgüler yağdırdı.
Türkiye'de aşılama faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.
Sırası gelenlerde BioNTech ve Sinovac opsiyonları sunulsa da bazı vatandaşların hak kazanmalarına rağmen aşı olmaya gitmedikleri ortaya çıkmıştı.
Bunun ardından Sağlık Bakanlığı, her ilde özel olarak çalışan 'aşı ikna timleri'ni devreye aldı. Aşı timleri her gün sırası gelmesine rağmen randevu almayan yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgi alıyor.
Bu projenin kısa sürede yakaladığı başarı dünyanın da dikkatini çekti. İngiliz The Guardian gazetesi 'Kovid ikna timleri'ni manşetine taşıdı.
İlk olarak ilçelerde başlanan bu uygulamanın yakaladığı başarı sonrası ülke geneline yayıldığının altının çizildiği haberde ekiplerin ilk olarak sohbet etmek için evlere gittiği belirtildi.
Haberde bu ziyaretlerde vatandaşların ikna edilmesi için muhtarların da evler gittiği ve ikna timlerinin sonuç almasından kısa bir sonra bu kişilerin aşılandığı bilgisine de yer verildi.
"HER İKİ KİŞİDEN BİRİ İKNA EDİLDİ!"
Guardian ile deneyimlerini paylaşan Dr Hülya Doğan Tiryaki 'İkna timlerine sakin ve mantıklı argümanlar içeren bir konuşma yapmaları öneriliyor. Neredeyse aradığımız her iki kişiden biri bu görüşmeden sonra aşı yaptırmaya karar veriyor' ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 26 Nisan 2021 tarihi itibariyle toplam aşı yapılan kişi sayısı 21.253.330 oldu. Aynı verilere göre, 1. doz uygulanan kişi sayısı 13.246.394 olurken, 2. doz 8.006.936 kişiye uygulandı.
İstanbul'da şimdiye kadar 3.448.847 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 2.215.410 kişiye uygulanırken 2. doz ise 1.233.437 olarak açıklandı.
Başkent Ankara'da 1.701.426 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 1.080.143 kişiye yapılırken 2. doz ise 621.283 kişiye uygulandı.
İzmir'de 1.442.322 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 897.264 kişiye yapıldı. İkinci doz ise 545.058 kişiye uygulandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tekstil yasaktan muaf mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında tekstil sektörü kısıtlamadan muaf mı?
- Muhasebeciler ve mali müşavirler yasaktan muaf mı? Tam kapanmada muhasebeciler kısıtlamada çalışacak mı?
- İnşaat işçileri kısıtlamadan muaf mı? Tam kapanmada inşaat sektörü yasaktan muaf mı? Sokağa çıkma yasağında...
- Avukatlar kısıtlamadan muaf mı? Tam kapanmada stajyer avukatlar yasaktan muaf mı? Genelge ile duyuruldu!
- Teknik servisler kısıtlamadan muaf mı? Tam kapanmada teknik servisçiler çalışacak mı, açık mı, kapalı mı?
- Temizlik şirketleri yasaktan muaf mı? Tam kapanmada temizlik şirketleri çalışacak mı, açık mı, kapalı mı?
- Elektrikçiler yasaktan muaf mı? Tam kapanmada elektrikçiler açık mı, kapalı mı? Genelge ile duyuruldu
- Mobilya imalatçıları yasaktan muaf mı? Tam kapanmada mobilya sektörü, marangozlar çalışacak mı?
- ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Online mı olacak?
- Genelge: Yasaktan muaf olan iş yerleri hangileri? Tam kapanmada nereler açık? Kimler muaf? 3 haftalık süreçte...
- Ziraat GYO halka arz talep toplama başladı mı? Ziraat GYO hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Detaylar açıklandı
- BİM salı kampanyaları başladı! 27 Nisan 2021 BİM Aktüel kataloğu hangi ürünlerden oluşuyor? İşte haftanın indirimleri...