Muhasebeciler ve mali müşavirler yasaktan muaf mı? Tam kapanmada muhasebeciler kısıtlamada çalışacak mı?

Muhasebeciler ve mali müşavirler kısıtlamadan muaf mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma uygulamasına geçileceğini açıkladı. Tam kapanma döneminde istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verileceği bildirildi. Bu kapsamda muhasebeciler ve mali müşavirlerin kısıtlamadan muaf olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, muhasebeciler ve mali müşavirler yasaktan muaf mı? Tam kapanmada muhasebeciler kısıtlamada çalışacal mı? İşte haberin detayları...

MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER YASAKTAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişilerin listesinde muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş-gelişleriyle sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanlarının kısıtlamadan muaf olacağı belirtildi.

İşte tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler: