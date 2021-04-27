27 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri THY'den tam kapanma açıklaması! Yurt dışına gidecekler dikkat! İzin almak gerekiyor mu?

THY'den tam kapanma açıklaması! Yurt dışına gidecekler dikkat! İzin almak gerekiyor mu?

tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesine gerek olmadığı belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
ABONE OL
THY'den tam kapanma açıklaması! Yurt dışına gidecekler dikkat! İzin almak gerekiyor mu?

Türk Hava Yolları tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesine gerek olmadığı belirtildi.

GÖZLER KISITLAMALARA ÇEVRİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı'nın ardından , 29 Nisan 19.00'dan geçerli olmak üzere 17 Mayıs 05.00'e kadar tam kapanmaya gidileceğini açıklamıştı.

Alınan bu kararın ardından gözler şehirlerarası seyahat kısıtlamalarına çevrildi.

THY DÜN DUYURMUŞTU

Konuyla ilgili bir açıklama yaparak "İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir.

İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz.

3 haftalık tam kapanmaya dair tüm detaylar! 3 HAFTALIK TAM KAPANMAYA DAİR TÜM DETAYLAR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA