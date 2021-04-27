THY'den tam kapanma açıklaması! Yurt dışına gidecekler dikkat! İzin almak gerekiyor mu?
Türk Hava Yolları tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesine gerek olmadığı belirtildi.
Türk Hava Yolları tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesine gerek olmadığı belirtildi.
GÖZLER KISITLAMALARA ÇEVRİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı'nın ardından , 29 Nisan 19.00'dan geçerli olmak üzere 17 Mayıs 05.00'e kadar tam kapanmaya gidileceğini açıklamıştı.
Alınan bu kararın ardından gözler şehirlerarası seyahat kısıtlamalarına çevrildi.
THY DÜN DUYURMUŞTU
Konuyla ilgili Türk Hava Yolları bir açıklama yaparak "İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.
29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir.
İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz.
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