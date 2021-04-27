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Son dakika: İkna edilen terörist sayısı 58'e yükseldi

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "İkna çalışmaları neticesinde; örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 58'ye yükseldi." denildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Son dakika: İkna edilen terörist sayısı 58'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 1 örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2009 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 58'ye yükseldi" denildi.

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