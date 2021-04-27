Temizlik şirketleri yasaktan muaf mı? Tam kapanmada temizlik şirketleri çalışacak mı, açık mı, kapalı mı?

Temizlik şirketleri yasaktan muaf mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma uygulamasına geçileceğini açıkladı. Tam kapanma dönemi kapsamında istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verilecek. Bu kapsamda temizlik şirketlerinin kısıtlamadan muaf olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, temizlik şirketleri yasaktan muaf mı? Tam kapanmada temizlik şirketlri çalışacak mı? İşte ayrıntılar...

TEMİZLİK ŞİRKETLERİ YASAKTAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişilerin listesinde temizlik şirketleri konusunda bir bilgi yer almadı. Temizlik ürünleri satan yerlerin ise faaliyetlerine devam edebileceği bildirildi.

İşte tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler: