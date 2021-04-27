Teknik servisçiler yasaktan muaf mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma uygulamasına geçileceğini bildirdi. Tam kapanma uygulaması kapsamında istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verilecek. Bu kapsamda teknik servisçilerin kısıtlamadan muaf olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, teknik servisler kısıtlamadan muaf mı? Tam kapanmada teknik servisçiler çalışacak mı, açık mı, kapalı mı? İşte haberin detayları...

TEKNİK SERVİSÇİLER YASAKTAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişilerin listesinde teknik servisler ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları kısıtlamadan muaf olacak."

İşte tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler: