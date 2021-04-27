Avukatlar kısıtlamadan muaf mı? Tam kapanmada stajyer avukatlar yasaktan muaf mı? Genelge ile duyuruldu!

Avukatlar yasaktan muaf mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma uygulamasına geçileceğini duyurdu. Tam kapanma uygulaması kapsamında istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verilecek. Bu kapsamda avukatlar ve stajyer avukatların kısıtlamadan muaf olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, avukatlar kısıtlamadan muaf mı? Tam kapanmada stajyer avukatlar yasaktan muaf mı? İşte cevaplar...

AVUKATLAR YASAKTAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişilerin listesinde avukatlar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların kısıtlamadan muaf olacak olacak."

İşte tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler: