Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere müjde! Emekli bayram ikramiyesi 1100 TL oldu! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada emeklilere bayram ikramiye konusunda zam müjdesi verdi. Başkan Erdoğan ayrıca konuya ilişkin "Bunu da meclise kararnameyle bunu göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı. Peki emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...
AK Parti MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin "Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" şeklindeki sorusuna cevap veren Başkan Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100'e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis'e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" açıklamışında bulundu.
1000 + ENFLASYON
Başkan Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada "1000 + Enflasyon büyük ihtimalle. Enflasyon 85 inşallah 100'e tamamlayacağız. Yani inşallah bin 100 TL olacak." ifadelerini kullandı.
MECLİS'E KARARNAME GÖNDERİLECEK
Başkan Erdoğan ayrıca "Bunu da meclise kararnameyle bunu göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" dedi.
İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?
Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021
Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz.
En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesi miktarına ilişkin, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.
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