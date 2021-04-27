Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere müjde! Emekli bayram ikramiyesi 1100 TL oldu! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

AK Parti MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin "Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" şeklindeki sorusuna cevap veren Başkan Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100'e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis'e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" açıklamışında bulundu.