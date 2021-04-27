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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere müjde! Emekli bayram ikramiyesi 1100 TL oldu! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Başkan yaptığı açıklamada emeklilere bayram konusunda zam müjdesi verdi. Başkan Erdoğan ayrıca konuya ilişkin "Bunu da meclise kararnameyle bunu göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı. Peki emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere müjde! Emekli bayram ikramiyesi 1100 TL oldu! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

AK Parti MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin "Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" şeklindeki sorusuna cevap veren Başkan Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100'e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis'e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" açıklamışında bulundu.

1000 + ENFLASYON

Başkan Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada "1000 + Enflasyon büyük ihtimalle. Enflasyon 85 inşallah 100'e tamamlayacağız. Yani inşallah bin 100 TL olacak." ifadelerini kullandı.

MECLİS'E KARARNAME GÖNDERİLECEK

Başkan Erdoğan ayrıca "Bunu da meclise kararnameyle bunu göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" dedi.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz.

En düşük maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.

Başkan , emekli ikramiyesi miktarına ilişkin, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi! Emeklilere ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ! EMEKLİLERE NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK?

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