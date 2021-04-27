Son dakika: Bakan Soylu'dan flaş tam kapanma açıklaması! Tüm merak edilenleri yanıtladı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, perşembe günü başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni bir dönemin başladığını ve bu süreçte kısıtlamaları ihlal edenlere göz yumulmayacağını vurgulayan Bakan Soylu, "Şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak'' dedi. Emekli maaşlarına ilişkin de önümüzdeki günlerde karar alınacağını söyleyen Soylu, kreşlerle ilgili de ''Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız'' ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, bakanlıkta düzenlenen video konferans toplantısında 81 ilin vali, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanıyla bir araya geldi. Toplantıda 29 Nisan saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma tedbirleri değerlendirildi.
'ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞLARI KONTROL ALTINDA OLACAK'
Bakan Soylu, bu süreçte valilere, emniyet müdürlerine ve jandarmaya büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak. Orada herhangi bir eksiklik istemiyoruz. Eğer burada bir kontrol olmazsa sürecin suistimali çok kolay olur" dedi.
Özellikle birtakım muafiyetlerin de suistimal edildiğini ifade eden Soylu, "Yani otel rezervasyonu yaptırmış gibi yapıyor yola çıkıyor veya sanki bahsettiğiniz alanlardaki şirkette çalışıyormuş gibi yapıyor kendi güzergahı dışında bunu kendine ait bir muafiyet alan olarak tanıyor. Millet fedakarlık yapar evde otururken eline aldığı kağıtla birlikte 'Ben şu şirkette çalışıyorum' diyor ve bunu istismar ediyor. Bir önceki uygulamada rehberlik etmeyi, daha ziyade bu konuda uyarmayı, çok büyük bir kasıt ve ihmalde sürdürülebilirlik varsa bu konuda adli idari işlem yapmayı öneriyorduk. Ama şimdi yeni bir dönem geldi, toplumumuzun büyük bir kesimi evinde kalacak. İşinden yoksun olacak" diye konuştu.
'DENETİMLERİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMALIYIZ'
Muafiyetin üretim, imalat, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman ve güvenlik sektörü ile kamuda çalışan yüzde 50'lik kısmı kapsadığını, çalışanların sadece güzergahı kapsayacak şekilde dışarı çıkabileceğini kaydeden Soylu, yarına kadar kamu görevlilerine ait izin formunun hazırlanacağını belirtti. Denetimlerin de önemli olduğunu kaydeden Soylu, "Denetim hususunu da en üst seviyede tutmalıyız" dedi.
Tarım için çok önemli bir dönemin içinde olduklarını kaydeden Soylu, "Üretim, tedarik ve arzda herhangi bir aksaklığı yaşamamalıyız. Bunu da geçen dönem başarıyla yaptık bu dönemde başarıyla yapacağız, bunu da istismar eden olmayacak mı? Olmaya çalışanlar olacaktır, denetimlerle bu istismarların önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
Mali müşavirlerin kendi güzergahlarını kapsayacak şekilde bir muafiyeti olacağını söyleyen Soylu, "Her yeri gezip dolaşacak bir muafiyeti söz konusu değildir" dedi.
''BANKALAR MİNİMUM ÖLÇEKTE ÇALIŞACAK''
Muhtarların da muafiyet sahibi olduğunu belirten Soylu, ayrıca vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi. Noterlerin de nöbetçi usulü ile çalışacağını ifade eden Soylu, bankaların minimum ölçekte çalışacağını anlattı.
''EMEKLİ MAAŞLARINA İLİŞKİN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR ALINACAK''
Emekli maaşlarına ilişkin de önümüzdeki günlerde karar alınacağını söyleyen Soylu, sokak hayvanlarının bakımı için de izin verilmesinde tereddüt gösterilmemesi gerektiğini kaydetti.
Bakan Soylu, tekellerin bu süreçte açık olup olmayacağıyla ilgili de, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" diye konuştu.
'KREŞLERDE İSTİSNA KONUSU DEĞERLENDİRİLECEK'
Kreş ve anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile kapatıldığını belirten Soylu, kamuda ise 10 yaş altında çocuğa olanlara izin verildiğini anımsatarak, "Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmak istiyoruz" diye konuştu.
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