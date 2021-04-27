KKTC'de Kur'an kursu açmak yasaklandı mı? A Haber kararın perde arkasını ortaya çıkardı

AYM'nin KKTC'deki tartışmalı kararı farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı hukukçular Kur'an kurslarının kapatılmasının söz konusu olmadığını belirtirken, başka hukukçular da AYM'nin kararıyla artık Kur'an kursu açmanın neredeyse imkansız hale geldiğini savunuyor.

KKTC Başbakanı Ersan Saner A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başbakan Saner, kur'an kursları ve hafızlık kurslarının kapatılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Arıklı, "Kur'an kursları kapatılmıyor ancak bundan sonra açılması zorlaştırılıyor. Zaten bizim için önemli olan din bilgisi ve ahlak bilgisi. Bu konuda uzun zamandan beridir süregelen ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Uzun zamandır kadro da verilmiyor. Türkiye'den gelen kişiler bu dersleri veriyor." dedi.

NEDEN CENEVRE ÖNCESİ?

Kararın zamanına da dikkat çeken KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, "Burada anladığımız kadarıyla amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. 2018'de açılan bir dava, demekki burada amaç farklı. Başka bir şey için açıklan davadır aslında ama AYM karar verirken dönüp konuyu hafızlık meselesine getiriyor. Tüm karar bazı yetkileri din işlerinden alıyor. Zamanlaması manidar. Çünkü neden Cenevre'de 5+1 konuşulacakken böyle bir karar alındı." şeklinde konuştu.