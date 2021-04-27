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Karadeniz'de Rusya'yı korkutan gelişme! Türk SİHA'ları Rus ordusunun üstünde geziyor

Ukrayna savaşında Rusya'yı korkutan bir gelişme yaşandı. Karadeniz'deki ateş hattında görülen Türk SİHA'ları Moskova'yı tedirgin etti. Ukrayna'nın ilk olarak Donbass'ta kullandığı Türk SİHA'ları şimdi de Kırım'da göreve başladı. Kremlin'i derin düşünceye iten Türk SİHA'larının ardından Rus ordusu mevzilerde beklemeye geçti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Karadeniz'de Rusya'yı korkutan gelişme! Türk SİHA'ları Rus ordusunun üstünde geziyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik, her iki taraftan karşılıklı açıklamalar gelse de devam ediyor.

Rus medyasında yer alan bir haberde ise, Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2'nin Kırım'da çevresinde uçuş yaptığı belirtildi.

Flightradar'da yer alan bilgilere göre; Rusya tarafından ilhak edilen Kırım çevresinde, ABD'ye ait 2 adet Global Hawk İHA, Birleşik Krallık'a ait 1 adet RC-135W ELINT Uçağı ve Ukrayna'ya ait 1 adet Bayraktar TB2 SİHA, aynı anlarda uçuş yaptı.

Bayraktar TB2, Kırım'ın kuzeyinde "12345678" uçuş koduyla faaliyet gösterdi. Bu askeri araçların, Ukrayna'nın Starokostyantyniv kentindeki askeri üsten kalktığı ifade edildi.

"TB2'LERİN BÖLGEDE UÇMASINDAN MUTLU DEĞİLİZ"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, daha önce yaptığı açıklamada, "Türk SİHA'larının Donbas'ta uçuş yapmasından mutlu değiliz" demişti.

DONBASS'TA İLK KEZ KULLANILMIŞTI

Ukrayna Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Misyagin, "Donbass üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA'lar, düşman Pantsir-S1, S-125 ve Tor uçaksavar füzesi mevzilerini tespit etti" demişti.

İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Ukrayna, Rusya'nın dün bir Ukraynalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesini kınadığını belirterek cevaben Rusya'nın Odessa Konsolosu'nu sınır dışı edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın hareketinin Ukrayna'ya karşı yürütülen kampanyanın bir devamı olarak görüldüğü belirtildi.

Rusya'nın dün bir Ukraynalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararının kınandığı açıklamada, buna cevaben Rusya'nın Odessa Konsolosu'nun "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, Rus Konsolos'un Ukrayna'yı 30 Nisan'a kadar terk etmesi gerektiği kaydedildi.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA DİPLOMATİK GERİLİM

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 17 Nisan'da Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına almıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Sosonyuk'a 19 Nisan'dan itibaren 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesini önermişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Sosonyuk'un gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesini kınayarak Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinin bir kıdemli diplomatının 19 Nisan'dan başlayarak 72 saat içinde Ukrayna'yı terk etmesini istemişti.

Rusya da dün, 19 Nisan'da bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmek suretiyle Ukrayna tarafının "dostça olmayan" eylemleriyle bağlantılı olarak, mütekabiliyet gereği Ukraynalı bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirmişti.

İŞTE SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir.

Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır . Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar Roketsan MAM-L ve MAM-C'nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutar.

Haberleşme Menzili - LOS

Kalkış ve İniş - Pist (Otomatik)

Seyir - Maksimum Hız - 70 knot - 120 knot

Maksimum Kalkış Ağırlığı - 650 kg

Operasyonel - Maksimum İrtifa - 18.000 feet - 27.000 feet

Havada Kalış - 27 Saat

Faydalı Yük Kapasitesi - 150 kg

Kanat Açıklığı - 12 mt.

Faydalı Yük - ISR - Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

Yükseklik - 2.2 mt.

Faydalı Yük - Mühimmatlar - 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Uzunluk - 6.5 mt.

Yakıt Kapasitesi / Tipi - 300 Litre / Benzin

İtki Tipi100 Hp İçten Yanmalı
Enjeksiyonlu Motor

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