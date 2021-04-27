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Son dakika: Taksim’de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi

Son dakika haberine göre 1 Mayıs’ta meydana çıkan yolların kapatılması için polis barikatları ’e getirildi. Meydanın çeşitli yerlerine bırakılan barikatların önümüzdeki günlerde dizileceği ve yolların kapatılacağı öğrenildi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Son dakika: Taksim’de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi

Bu yıl cumartesi gününe denk gelen öncesi 'nda önlemler alınmaya başlandı.

Meydanına çıkan yolların kapatılması için kamyonlarla polis barikatları getirildi.

Meydanın çeşitli yerlerine bırakılan barikatların önümüzdeki günlerde dizileceği ve yolların kapatılacağı öğrenildi.



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