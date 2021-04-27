Son dakika: Taksim’de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
Son dakika haberine göre 1 Mayıs’ta meydana çıkan yolların kapatılması için polis barikatları Taksim’e getirildi. Meydanın çeşitli yerlerine bırakılan barikatların önümüzdeki günlerde dizileceği ve yolların kapatılacağı öğrenildi.
GÜNDEM İHA
Bu yıl cumartesi gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı.
Taksim Meydanına çıkan yolların kapatılması için kamyonlarla polis barikatları getirildi.
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