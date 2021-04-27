Son dakika: Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Yerli koronavirüs aşısının adı ne? Yerli aşı ilk kez A Haber'de
Son dakika haberleri... Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarının başındaki isim Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber'de açıklamalarda bulundu. Yerli aşının ne zaman uygulanacağını açıklayan Prof. Dr. Mustafa Çalış, isim konusuna da değindi. Peki Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısının adı ne?
Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarının başındaki isim Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber'de açıklamalada bulundu.
GÖZLER FAZ-3 ÇALIŞMALARINDA
Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada, "FAZ-2 aşamamızın 25. dozlamasını 9 Nisan'da tamamlamıştık. Şuanda gönüllülerimizin kan örnekleri ayrılıyor. Sona gelmiş durumdayız. Cuma itibarıyla da Sağlık Bakanlığı'na raporlama yapacağız. FAZ-3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TUSEB koordine edecek. Biz yerli aşımızı onlara devrettik. Yani yerli aşımız devletimizin milletimizin aşısı." şeklinde konuştu.
YERLİ AŞI İLK KEZ A HABER'DE
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, A Haber ekranlarında yerli aşıyı gösterdi.
YERLİ AŞININ ADI NE?
Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısının adının şimdilik ERUCOVAC olduğunu açıkladı.
Çalış yaptığı açıklamada, "Çalışmalar sürecinde şimdilik bu ismi koyduk ama aşının asıl adı bu değil. Aşının adını Sayın Cumhurbaşkanımız koyacak" dedi.
Detaylar gelecek...