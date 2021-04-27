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Haberler Gündem Haberleri Ramazan Bayramı tatili uzatıldı! Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil? Kamuda çalışanlara son dakika idari izin müjdesi! İşte o tarihler...

Ramazan Bayramı tatili uzatıldı! Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil? Kamuda çalışanlara son dakika idari izin müjdesi! İşte o tarihler...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kamuda çalışanların 10-11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün izinli sayılacağı duyuruldu. Ayrıca yapılan açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı da ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Ramazan Bayramı tatili uzatıldı! Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil? Kamuda çalışanlara son dakika idari izin müjdesi! İşte o tarihler...

Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 27 Nisan 2021 ve "COVID-19 Kapsamında Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazıyı ilgili birimlere gönderdi.

Resmi yazıda, Ramazan bayramına denk gelen haftada kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

30 Nisan 2021 tarihi itibariyle hizmetler (sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç) asgari personelle yürütülecek.

Yine hizmetlerin asgari personel bulundurularak yürütülmesi kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığınca uygun görülmüştür.

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