Ramazan Bayramı tatili uzatıldı! Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil? Kamuda çalışanlara son dakika idari izin müjdesi! İşte o tarihler...

Yine hizmetlerin asgari personel bulundurularak yürütülmesi kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığınca uygun görülmüştür.

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