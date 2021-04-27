İnşaat işçileri kısıtlamadan muaf mı? Tam kapanmada inşaat sektörü yasaktan muaf mı? Sokağa çıkma yasağında...

İnşaat işçileri kısıtlamadan muaf mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma uygulamasına geçileceğini açıkladı. Tam kapanma döneminde istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verileceği bildirildi. Bu kapsamda inşaat işçilerinin kısıtlamadan muaf olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, inşaat işçileri kısıtlamadan muaf mı? Tam kapanmada inşaat sektörü yasaktan muaf mı? Sokağa çıkma yasağında inşaat işçileri çalışacak mı? İşte ayrıntılar...

İNŞAAT İŞÇİLERİ YASAKTAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişilerin listesinde inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanların kısıtlamadan muaf olacağı duyuruldu.

İşte tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler: