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Yunan sahil güvenliklerin ölüme ittiği sığınmacılar Türkiye tarafından kurtarıldı

sahil güvenlik unsurları bot içinde bulunan 44 sığınmacıyı adeta ölüme itti. kara sularına itilen sığınmacılar kurtarıldıktan sonra Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Yunan sahil güvenliklerin ölüme ittiği sığınmacılar Türkiye tarafından kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Burunucu Burnu açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 44 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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