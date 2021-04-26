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THY'den önemli adım! Ukrayna'dan Dalaman'a direkt uçuş başlıyor

Son dakika haberi... (THY), AnadoluJet ile 'nın Kiev ve şehirlerinden Dalaman'a direkt uçuş gerçekleştirecek.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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THY'den önemli adım! Ukrayna'dan Dalaman'a direkt uçuş başlıyor

THY Herson Müdürü Ahmet Tursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin Odessa ile Dalaman arasında doğrudan tarifeli seferlere başlamak için tüm hazırlıkları yaptığını belirtti.

Odessa-Dalaman seferlerine 2 Mayıs'ta başlayacaklarını bildiren Tursun, seferlerin haftada 2 kez olacağını aktardı.

THY'den yapılan açıklamada da haftada 4 sefer olmak üzere 29 Nisan'dan itibaren Kiev ile Dalaman arasında uçuşların başlayacağı belirtildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Türkiye arasında turizm alanında iş birliğini güçlendirmek için hava ve deniz yollarında seçeneklerin artırılması gerektiğini söylemişti.

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