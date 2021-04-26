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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav açıklaması! Sınavlar ertelendi mi? Sınavlar yüz yüze mi yapılacak?

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav açıklaması! Sınavlar ertelendi mi? Sınavlar yüz yüze mi yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda; resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" denildi.

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