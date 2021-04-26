MSB açıkladı! Belirlenen hedefler havadan vurulmaya devam ediyor

'ÇİFT GİRİŞLİ MAĞARA ELE GEÇİRİLDİ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları'nın planlandığı gibi devam ettiği belirtilerek, "PKK/KCK ve diğer terörist örgütlere yönelik icra edilen operasyonlarda belirlenen hedefler havadan vurulmaya devam ediyor.